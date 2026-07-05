Em vídeo: uma cena que impressionou a torcida... Endrick recusa um passe de Vinícius

O brasileiro Endrick Felipe recusou-se a aproveitar um passe de ouro do companheiro Vinícius Júnior, depois de desperdiçar uma chance clara de gol durante o confronto entre Brasil e Noruega, na noite de domingo, no estádio de Nova York, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

O italiano Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, colocou o jovem atacante Endrick Filipe em campo aos 58 minutos, no lugar de Matheus Cunha, em busca de maior eficácia no ataque e para desmontar a defesa norueguesa.

Endrick levou apenas um minuto para ameaçar o gol adversário, após receber um passe preciso de Vinícius Júnior que o colocou cara a cara com o goleiro; no entanto, o jovem atacante recebeu a bola dentro da área e chutou ao lado da trave, desperdiçando uma chance de ouro que poderia ter dado a vantagem à “Seleção”.

A seleção brasileira havia chegado às oitavas de final após superar o obstáculo do Japão por 2 a 1 nas oitavas de final, continuando sua trajetória com firmeza no torneio. A “Seleção” iniciou sua trajetória na Copa do Mundo de 2026 com um empate em 1 a 1 contra o Marrocos, antes de conquistar duas vitórias consecutivas por 3 a 0 sobre o Haiti e a Escócia, garantindo assim sua classificação para as fases eliminatórias.

Por outro lado, a seleção norueguesa se impôs como uma das mais emocionantes da atual edição da Copa do Mundo, já que suas quatro partidas somaram 18 gols, um número que reflete o estilo ofensivo que caracteriza seus confrontos.

Apesar da goleada sofrida contra a França por 4 a 1 na fase de grupos, a seleção norueguesa se recuperou rapidamente e conseguiu garantir sua vaga nas oitavas de final após vencer a Costa do Marfim por 2 a 1 nas 16ªs de final, marcando assim um confronto com o Brasil.