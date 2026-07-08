Em vídeo... Uma canção argentina traz uma notícia triste para os fãs de Messi

Durante a comemoração no vestiário após a emocionante vitória por 3 a 2 sobre o Egito na Copa do Mundo de 2026, os jogadores da seleção argentina repetiram uma frase que deixava bem claro que Lionel Messi está disputando sua última Copa do Mundo.

No vídeo gravado durante a comemoração do “Tango” pela classificação para as quartas de final, os companheiros de Messi aparecem cantando com entusiasmo e gritando: “Por la última de Leo”, ou seja, “pela última Copa do Leo”. O grito fazia parte de uma canção que celebra a trajetória histórica da seleção e sua busca pelo título pela segunda vez consecutiva, após a conquista de 2022 contra a França.

Embora Messi, de 39 anos, não tenha anunciado oficialmente sua aposentadoria da seleção, o grito de seus companheiros pareceu uma confirmação indireta de que a Copa do Mundo de 2026 será a última participação do “Pequeno Pulga” na competição.

E a Copa do Mundo de 2026 parece ser a data da despedida de toda uma geração de gigantes; pois, enquanto o torneio marcou o fim da trajetória de Neymar com a seleção brasileira, e Luka Modrić e Cristiano Ronaldo talvez não voltem a vestir as camisetas de suas seleções, a comemoração dos jogadores argentinos veio confirmar que Messi se junta à lista dos que estão deixando o cenário mundialista.

Muitos esperavam que Messi não participasse da edição de 2030, devido à sua idade avançada, mas a ausência de qualquer declaração oficial da parte dele mantinha a porta entreaberta. Agora, após esse vídeo, o quadro ficou mais claro para os fãs de futebol: o verão de 2026 será a última aparição do capitão da Argentina na Copa do Mundo.