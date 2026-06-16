Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Em vídeo: Um gol de ouro... Ayman Hussein entra para a história do Iraque

Iraque x Noruega
Iraque
Noruega
Copa do Mundo
A. Hussein
Iraque
Noruega
EUA

O autor do gol que garantiu a classificação dos Leões do Eufrates para a Copa do Mundo se pronuncia diante da Noruega

Ayman Hussein, estrela da seleção do Iraque, inscreveu seu nome nos anais da história do “Black Euphrates” na Copa do Mundo, após brilhar contra a Noruega.

Hussein marcou um gol decisivo para a seleção iraquiana contra a Noruega durante a partida disputada nesta manhã de quarta-feira no Estádio Gillette, válida pela rodada de estreia do Grupo 9 da Copa do Mundo de 2026.

O gol de Hussein saiu aos 39 minutos, com uma cabeçada após cruzamento de Amir Al-Amari.

Hussein se tornou o segundo jogador na história do Iraque a marcar um gol na Copa do Mundo, depois de Ahmed Radi, autor do “gol dos Leões do Eufrates” contra a Bélgica em 1986, na única participação da seleção no torneio.

Copa do Mundo
França crest
França
FRA
Iraque crest
Iraque
IRQ
Copa do Mundo
Noruega crest
Noruega
NOR
Senegal crest
Senegal
SEN

A seleção iraquiana perdeu para a Bélgica por 1 a 2.

Ayman Hussein se destacou e marcou o gol que garantiu a classificação da seleção iraquiana para a Copa do Mundo de 2026 contra a Bolívia (2 a 1) durante a repescagem mundial para a competição.

Publicidade