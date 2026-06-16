Em vídeo: Um gol de ouro... Ayman Hussein entra para a história do Iraque

Ayman Hussein, estrela da seleção do Iraque, inscreveu seu nome nos anais da história do “Black Euphrates” na Copa do Mundo, após brilhar contra a Noruega.
Hussein marcou um gol decisivo para a seleção iraquiana contra a Noruega durante a partida disputada nesta manhã de quarta-feira no Estádio Gillette, válida pela rodada de estreia do Grupo 9 da Copa do Mundo de 2026.
O gol de Hussein saiu aos 39 minutos, com uma cabeçada após cruzamento de Amir Al-Amari.
Hussein se tornou o segundo jogador na história do Iraque a marcar um gol na Copa do Mundo, depois de Ahmed Radi, autor do “gol dos Leões do Eufrates” contra a Bélgica em 1986, na única participação da seleção no torneio.
A seleção iraquiana perdeu para a Bélgica por 1 a 2.
Ayman Hussein se destacou e marcou o gol que garantiu a classificação da seleção iraquiana para a Copa do Mundo de 2026 contra a Bolívia (2 a 1) durante a repescagem mundial para a competição.