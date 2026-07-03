Em vídeo: Torcida da Argélia choca Petković com reação furiosa

A torcida argelina está extremamente indignada após a derrota dos Guerreiros do Deserto para a Suíça nas oitavas de final da Copa do Mundo.

A trajetória da seleção argelina na Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim nas oitavas de final, após a derrota por 0 a 2 para a Suíça.

As câmeras do site argelino “Dezad News” registraram vaias dirigidas ao bósnio Vladimir Petković, técnico dos Guerreiros do Deserto, enquanto ele saía do estádio.

A seleção da Argélia havia iniciado sua trajetória na Copa do Mundo com uma derrota contundente por 0 a 3 para a Argentina, atual campeã, antes de vencer a Jordânia por 2 a 1 e, em seguida, empatar em 3 a 3 com a Áustria.

A Argélia garantiu sua vaga nas oitavas de final após terminar em terceiro lugar no Grupo 10, com 4 pontos, classificando-se entre os melhores terceiros.

Petković vem enfrentando críticas cada vez maiores após a eliminação da Argélia da Copa Africana das Nações de 2025 nas quartas de final, às mãos da Nigéria.