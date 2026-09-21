Os dois possíveis cartões vermelhos, para Cristian Romero e Kang-in Lee, não foram os únicos lances nos quais o Real Madrid se sentiu prejudicado no dérbi contra o Atlético de Madrid.

O jornal Marca relatou: "No segundo tempo, um chute de Mbappé bateu nas duas mãos de Marc Pubill, defensor do Atlético de Madrid, dentro da área de sua equipe".

Esse lance passou despercebido durante a transmissão da partida, antes de voltar aos holofotes pelas redes sociais na manhã desta segunda-feira.

Esse lance dá à torcida do Real Madrid mais argumentos, depois de ter encontrado outro motivo para contestar as decisões do árbitro Ortiz Arias, cuja designação causou espanto dentro do clube merengue, devido à sua falta de experiência na condução desse tipo de partida.

Naquele lance, Mbappé tentou chutar pelo lado esquerdo do ataque do Real Madrid. A bola foi em direção à posição de Pubill, que mantinha as mãos atrás do corpo, mas, no último instante, colocou-as à frente, fazendo com que a bola batesse diretamente em sua mão enquanto seguia trajetória.

O lance foi tão rápido que a transmissão televisiva não exibiu nenhum replay dele durante a partida. Mas várias contas publicaram nas redes sociais um ângulo lateral do episódio, destacando um pênalti "oculto" que dá à torcida do Real Madrid mais argumentos em suas reclamações sobre a arbitragem polêmica durante o dérbi.

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