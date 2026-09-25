A seleção de Senegal empatou com a anfitriã Moçambique por 1 a 1, nesta sexta-feira, em partida válida pela primeira rodada do Grupo 10, no âmbito das eliminatórias de acesso à Copa Africana de Nações 2027.

Senegal saiu na frente com seu atacante Nicolas Jackson, aos 32 minutos, antes de Moçambique alcançar o empate com Geny Catamo, aos 2 minutos dos acréscimos do primeiro tempo.

Senegal dominou a maior parte da partida, mas fracassou em transformar seu domínio em vitória fora de casa.

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Pelo mesmo grupo, a seleção do Sudão conquistou uma vitória agônica sobre seu visitante, a Etiópia, com seu jogador Mohamed Issa, que marcou o único gol da partida de pênalti, aos 86 minutos do confronto realizado em Juba, capital do Sudão do Sul.

Com essa vitória, o Sudão elevou seu total para 3 pontos, na liderança do Grupo 10, à frente de Senegal e Moçambique, com um ponto cada, e a Etiópia na lanterna, sem pontuar.

Os dois primeiros colocados se classificam para a fase final da Copa Africana de Nações 2027, marcada para Quênia, Tanzânia e Uganda.







