Em vídeo... Shubair revela o segredo de como defendeu o pênalti de Messi

Mustafa Shubair, goleiro da seleção egípcia, revelou o segredo por trás da defesa do pênalti cobrado por Lionel Messi durante a partida contra a Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo, que terminou com a derrota dos Faraós por 2 a 3.
Shubair disse, durante entrevista ao canal MBC Masr, que se empenhou em estudar o estilo de Messi na cobrança de pênaltis.
Ele destacou que o astro argentino costuma se aproximar com calma e esperar o movimento do goleiro adversário para chutar no canto oposto.
Ele comentou: “Messi fez isso ao perder o pênalti contra a Áustria, o que o levou a mudar seu estilo na partida contra o Egito, mas eu permaneci firme na minha posição até o último momento”.
Ele ressaltou que a sorte desempenha um papel decisivo, citando sua experiência em partidas anteriores, nas quais conseguiu defender um pênalti contra o Irã, enquanto não conseguiu defender os pênaltis da seleção australiana, que perdeu dois chutes para fora do gol.
Mustafa Shubair afirmou que lidar com os pênaltis depende, em grande parte, da “sorte” em primeiro lugar, além do estudo minucioso do estilo do atacante e da maneira como ele se posiciona antes de chutar.