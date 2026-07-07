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FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP
Ahmed Mansy

Traduzido por

Em vídeo... Será que Speed foi o responsável pela perda do pênalti de Messi contra o Egito?

Argentina x Egito
Argentina
Egito
Copa do Mundo
L. Messi
M. Shobeir
Argentina
Egito
EUA

Mustafa Shubair brilhou diante do astro argentino

O influenciador americano Darren Jason Watkins Júnior, conhecido como “Speed”, chamou a atenção durante a partida entre Egito e Argentina na Copa do Mundo de 2026.

A seleção egípcia enfrentou a Argentina nesta terça-feira, no estádio de Atlanta, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Aos 21 minutos de jogo, a seleção argentina recebeu um pênalti, cobrado por Lionel Messi, mas o goleiro egípcio Mustafa Shubair conseguiu defendê-lo com maestria.

Speed publicou um vídeo, em sua conta pessoal no site “X”, mostrando sua reação durante a cobrança do pênalti por Messi.

O vídeo mostra o influenciador americano sentado logo atrás do gol de Shubair, gritando para o astro argentino e pedindo que ele olhasse para ele a fim de distraí-lo.

Assim que o goleiro egípcio defendeu o pênalti de Messi, Speed expressou sua surpresa, especialmente porque essa foi a segunda vez que o astro argentino perdeu um pênalti nesta edição da Copa do Mundo.

Vale lembrar que “El Pulga” se tornou o jogador que mais perdeu pênaltis na história da Copa do Mundo, com um total de quatro, enquanto Mustafa Shubair se tornou o segundo goleiro a defender dois pênaltis na mesma edição da Copa do Mundo.

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