O craque Mohamed Salah, capitão da seleção egípcia, enviou mensagens fortes e tranquilizadoras à torcida do Egito, durante a presença do doutor Gohar Nabil, ministro da Juventude e Esportes, no treino do Egito nesta quarta-feira, poucos dias antes do início da campanha nas eliminatórias.

As palavras de Salah vieram em um momento extremamente importante, já que a seleção se prepara para disputar dois confrontos decisivos diante de Angola e Sudão do Sul, nos dias 25 e 29 de setembro, na primeira e na segunda rodada das eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2025, antes de encerrar sua concentração com um forte amistoso contra a África do Sul, no dia 4 de outubro.

O capitão do Egito afirmou que a seleção atual vive um momento de estabilidade técnica e moral, dizendo: "Vamos construir sobre o que foi conquistado no período passado. Temos uma comissão técnica estável há 3 anos, estamos caminhando bem e há um grande entrosamento entre todos".

Salah não deixou de mencionar a relação excepcional que une a geração atual à torcida, acrescentando: "Conseguimos construir um momento bom e diferente com o povo egípcio no período recente, e espero que esse momento continue pelo maior tempo possível, porque o apoio do povo faz muita diferença para nós".

O astro do Liverpool destacou sua total confiança na capacidade de seus companheiros, dizendo: "Temos jogadores do mais alto nível em todas as posições e podemos alcançar nossos objetivos. Nosso objetivo é fazer o povo se orgulhar de nós, e, se Deus quiser, o próximo período será muito melhor".

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Salah encerrou sua fala com uma mensagem de lealdade à torcida, na qual disse: "Estamos felizes com o momento que existe atualmente entre a seleção e a torcida, e esperamos continuar correspondendo à confiança deles e sermos motivo de alegria para eles no próximo período, com atuação e resultados".