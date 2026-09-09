Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-EUR-C1-BARCELONA-FEYENOORDAFP

Traduzido por

Em vídeo: Raphinha alcança sequência inédita e 6 segundos o privam de recorde de Messi

Raphinha
L. Messi
Barcelona x Feyenoord
Barcelona
Feyenoord
Liga dos Campeões
Brasil
Argentina
Espanha
Países Baixos

O astro brasileiro segue brilhando

O brasileiro Raphinha, estrela do Barcelona, alcançou uma sequência inédita em sua trajetória com a equipe, após balançar as redes do holandês Feyenoord na Liga dos Campeões da Europa.

Raphinha marcou um gol para o Barcelona contra o Feyenoord apenas 3 minutos após o apito inicial da partida entre as equipes na noite desta quarta-feira, no estádio "Spotify Camp Nou", pela rodada de abertura da fase de liga.

O atacante brasileiro aproveitou um passe de Lamine Yamal, driblou os defensores da equipe holandesa e finalizou com facilidade no fundo das redes.

Segundo a rede "Stats Foot", Raphinha marcou em 6 partidas consecutivas com o Barcelona em todas as competições, pela primeira vez em sua trajetória com o clube.

La Liga
Levante crest
Levante
LEV
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Eredivisie
PEC Zwolle crest
PEC Zwolle
ZWO
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY

Os gols de Raphinha vieram nas cinco partidas disputadas nesta temporada contra Elche, Athletic Bilbao, Rayo Vallecano e Valencia, no Campeonato Espanhol, e depois contra o Feyenoord, na Liga dos Campeões da Europa, vale lembrar que ele também havia marcado contra o Real Betis, na La Liga, na última partida que disputou na temporada passada.

O gol de Raphinha veio dois minutos e 50 segundos após o apito inicial, sendo o segundo gol de abertura mais rápido do Barça em uma temporada de Liga dos Campeões da Europa.

Lionel Messi, ex-capitão do Barcelona, lidera essa lista, ao marcar um gol contra o Celtic após dois minutos e 44 segundos, em 13 de setembro de 2016.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google