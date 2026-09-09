Em vídeo: Raphinha alcança sequência inédita e 6 segundos o privam de recorde de Messi

O brasileiro Raphinha, estrela do Barcelona, alcançou uma sequência inédita em sua trajetória com a equipe, após balançar as redes do holandês Feyenoord na Liga dos Campeões da Europa.

Raphinha marcou um gol para o Barcelona contra o Feyenoord apenas 3 minutos após o apito inicial da partida entre as equipes na noite desta quarta-feira, no estádio "Spotify Camp Nou", pela rodada de abertura da fase de liga.

O atacante brasileiro aproveitou um passe de Lamine Yamal, driblou os defensores da equipe holandesa e finalizou com facilidade no fundo das redes.

Segundo a rede "Stats Foot", Raphinha marcou em 6 partidas consecutivas com o Barcelona em todas as competições, pela primeira vez em sua trajetória com o clube.

Os gols de Raphinha vieram nas cinco partidas disputadas nesta temporada contra Elche, Athletic Bilbao, Rayo Vallecano e Valencia, no Campeonato Espanhol, e depois contra o Feyenoord, na Liga dos Campeões da Europa, vale lembrar que ele também havia marcado contra o Real Betis, na La Liga, na última partida que disputou na temporada passada.

O gol de Raphinha veio dois minutos e 50 segundos após o apito inicial, sendo o segundo gol de abertura mais rápido do Barça em uma temporada de Liga dos Campeões da Europa.

Lionel Messi, ex-capitão do Barcelona, lidera essa lista, ao marcar um gol contra o Celtic após dois minutos e 44 segundos, em 13 de setembro de 2016.