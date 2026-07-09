Em vídeo... Queima de um boneco do Mbappé antes do jogo contra o Marrocos!

O francês Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, tem sido alvo de críticas severas nos últimos dias, poucas horas antes do confronto contra a seleção do Marrocos na Copa do Mundo de 2026.

A seleção do Marrocos enfrenta a França hoje, quinta-feira, no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos, na abertura das partidas das quartas de final da Copa do Mundo.

O astro francês não está passando por seus melhores momentos antes da partida, especialmente desde que marcou o gol que levou os “Galo” à vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Após a partida, Mbappé se recusou a apertar a mão de Orlando Gil, goleiro do Paraguai, antes de criticar a seleção paraguaia pela forma violenta com que conduziu a partida.

Desde então, o atacante francês tem sido alvo de críticas contundentes por parte de algumas autoridades paraguaias, como a senadora Celeste Amarela e o senador Juan Carlos “Nano” Glafierna.

No entanto, o momento mais marcante veio da própria torcida, que queimou um boneco com o nome de Mbappé em clima de festa, conforme revelou recentemente a emissora francesa “Radio Monte Carlo”.

Nas últimas horas, houve diversas declarações e comunicados em defesa de Mbappé contra os ataques de que vem sendo alvo, tanto da Federação Francesa de Futebol quanto de Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol, e também da Organização das Nações Unidas.

Vale lembrar que Mbappé é o segundo maior artilheiro da Copa do Mundo de 2026 até o momento, com 7 gols, apenas um gol atrás do astro argentino Lionel Messi.