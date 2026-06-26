Em vídeo... Qual é a verdade sobre a saída de Riyad Mahrez do Al-Ahly?

Reportagens na TV revelaram a verdade sobre a saída do argelino Riyad Mahrez, astro do Al-Ahly, do time durante a próxima janela de transferências de verão.

Reportagens da imprensa já haviam confirmado que o Al-Ahli estava avaliando a saída de Mahrez do time, devido à existência de uma cláusula que lhe permite rescindir o contrato unilateralmente antes do final do mês de junho.

O jornalista saudita Abdulrahman Al-Humaidi afirmou, no programa “Nadina”, do canal “MBC 1”: “Há algumas notícias circulando sobre a saída de Riyad Mahrez do Al-Ahly”.

E acrescentou: “Nossas fontes confirmam que Riyad Mahrez está muito feliz por estar no Al-Ahli e deseja concluir sua trajetória no clube; portanto, ele está bem, tudo está em ordem e vai permanecer no Al-Ahli”.

Mahrez se juntou ao Al-Ahli vindo do Manchester City no verão de 2023, tornando-se um dos principais astros do time desde então, tendo desempenhado um papel fundamental na conquista de três títulos, entre os quais se destacam duas edições da Liga dos Campeões da Ásia, além da Supercopa da Arábia Saudita.