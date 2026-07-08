O prefeito de Nova York, Zahran Mamdani, não deixou de mencionar a polêmica derrota da seleção egípcia para a Argentina, durante discurso proferido nesta quarta-feira diante de seus eleitores para falar sobre um novo plano de desenvolvimento dos serviços de transporte público.

A derrota do Egito por 3 a 2 para a Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 gerou ampla polêmica nos círculos do futebol, depois que a partida foi marcada por uma decisão arbitral que causou indignação... No segundo tempo, um gol do atacante Mustafa Zico foi anulado por decisão do VAR (Vídeo-Árbitro), sob a alegação de que havia ocorrido uma falta mais de 20 segundos antes da marcação do gol.

Apesar de o Egito ter marcado um gol válido em seguida, a Argentina se recuperou nos últimos minutos da partida, virou o placar e venceu o jogo por 3 a 2.

Nesse mesmo contexto, Mamdani, conhecido por sua paixão pelo futebol, mencionou o incidente ao falar sobre a iniciativa “Próxima Parada: Ônibus Melhores, Serviço Mais Rápido”, que visa reduzir o tempo de deslocamento dos moradores da cidade.

Dirigindo-se ao público, Mamdani disse, segundo o jornal britânico “Mirror”: “Se você pega o ônibus para ir ao trabalho, o tempo se acumula rapidamente; em seis meses, você economizará 24 horas do seu tempo e, até o final do ano, terá economizado mais de dois dias em deslocamentos”.

O prefeito de Nova York acrescentou: “Isso significa tomar café da manhã com sua família, ter tempo suficiente para discutir as regras do beisebol com seus filhos e voltar para casa na hora de dormir”.

E acrescentou, em uma observação significativa: “Isso também significa concordar com seus amigos que o Egito foi roubado na partida de ontem e, acima de tudo, significa devolver tempo aos nova-iorquinos que não têm tempo suficiente”.