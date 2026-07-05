Em vídeo... Parkola: Vai ser complicado contra o Marrocos e Hakimi

Bradley Barcola, estrela da seleção francesa, elogiou a força do Marrocos antes do confronto entre as duas equipes nas quartas de final da Copa do Mundo.
O Marrocos enfrenta a França na próxima quinta-feira, nas quartas de final da Copa do Mundo, depois que os Leões do Atlas venceram o Canadá por 3 a 0, enquanto a seleção dos Galos superou o Paraguai com um gol de Mbappé, marcado de pênalti.
Parkola disse, em declarações após a partida contra o Paraguai, publicadas pela conta do jornal L’Équipe no Instagram: “O Marrocos é uma seleção muito boa. Já vimos o que eles mostraram na Copa do Mundo de 2022 e o que estão mostrando agora também”.
O craque do Paris Saint-Germain acrescentou: “Sabemos que a partida será muito difícil contra a seleção marroquina”.
E continuou: “Eles têm muitos jogadores bons, todos atuando em grandes clubes, e há, claro, meu companheiro Ashraf Hakimi. Por isso, sabemos que será complicado, mas daremos o nosso melhor”.
Bradley Barkola é companheiro de equipe de Achraf Hakimi no Paris Saint-Germain, clube que conquistou a Liga dos Campeões nas duas últimas temporadas.
O Marrocos, comandado pelo técnico Mohamed Wahbi, busca se vingar da França, que o derrotou na semifinal da Copa do Mundo de 2022, durante a gestão do técnico Walid Regragui.