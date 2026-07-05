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France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Em vídeo... Parkola: Vai ser complicado contra o Marrocos e Hakimi

França x Marrocos
França
Marrocos
Copa do Mundo
B. Barcola
A. Hakimi
França
Marrocos

Bradley Barcola, estrela da seleção francesa, elogiou a força do Marrocos antes do confronto entre as duas equipes nas quartas de final da Copa do Mundo.

O Marrocos enfrenta a França na próxima quinta-feira, nas quartas de final da Copa do Mundo, depois que os Leões do Atlas venceram o Canadá por 3 a 0, enquanto a seleção dos Galos superou o Paraguai com um gol de Mbappé, marcado de pênalti.

Parkola disse, em declarações após a partida contra o Paraguai, publicadas pela conta do jornal L’Équipe no Instagram: “O Marrocos é uma seleção muito boa. Já vimos o que eles mostraram na Copa do Mundo de 2022 e o que estão mostrando agora também”.

O craque do Paris Saint-Germain acrescentou: “Sabemos que a partida será muito difícil contra a seleção marroquina”.

E continuou: “Eles têm muitos jogadores bons, todos atuando em grandes clubes, e há, claro, meu companheiro Ashraf Hakimi. Por isso, sabemos que será complicado, mas daremos o nosso melhor”.

Copa do Mundo
França crest
França
FRA
Marrocos crest
Marrocos
MAR

Bradley Barkola é companheiro de equipe de Achraf Hakimi no Paris Saint-Germain, clube que conquistou a Liga dos Campeões nas duas últimas temporadas.

O Marrocos, comandado pelo técnico Mohamed Wahbi, busca se vingar da França, que o derrotou na semifinal da Copa do Mundo de 2022, durante a gestão do técnico Walid Regragui.

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