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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Em vídeo... Onahi iguala o recorde de uma lenda do Egito após 92 anos

A. Ounahi
Canadá x Marrocos
Canadá
Marrocos
Copa do Mundo
Marrocos
Canadá
EUA

Ezzedine Ounahi acrescentou mais uma conquista ao seu histórico mundial e africano, após marcar o segundo gol dele e da seleção do Marrocos contra o Canadá, na noite deste sábado, no estádio de Houston, nos Estados Unidos da América, nas disputas das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Ounahi marcou dois gols pelo Marrocos, aos 50 e 82 minutos, antes de Sofiane Rahimi marcar o terceiro gol aos 90+8 minutos, encerrando a partida com a vitória dos Leões do Atlas (3 a 0).

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Com esses dois gols, Onahi se tornou o quarto jogador africano a marcar dois gols em uma única partida nas fases eliminatórias da Copa do Mundo.


Onahi repetiu a façanha do egípcio Abdel Rahman Fawzi contra a Hungria, no início da Copa do Mundo de 1934, do camaronês Roger Milla contra a Colômbia, nas oitavas de final da edição de 1990, e do senegalês Henri Camara contra a Suécia na mesma fase da Copa do Mundo de 2002, segundo a rede francesa “stats foot”.

Com a vitória sobre o Canadá, os Leões do Atlas garantiram vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, onde enfrentarão o vencedor do confronto entre França e Paraguai.


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