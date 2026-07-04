Em vídeo... Onahi: foi isso que aconteceu no intervalo para quebrar a resistência do Canadá

Ezzedine Ounahi, estrela da seleção marroquina, demonstrou sua alegria após contribuir para a classificação dos Leões do Atlas para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

O Marrocos garantiu sua vaga nas quartas de final após uma vitória merecida sobre o Canadá por 3 a 0, com dois gols de Onahi e um de Sofiane Rahimi.

“Estou muito feliz por ter marcado hoje; não foi fácil para nós”, disse Ounahi em declarações à rede de canais BeIN Sports.

Ele acrescentou: “A seleção do Canadá tentou nos causar problemas, especialmente no primeiro tempo, mas, graças a Deus, encontramos as soluções”.

E continuou: “Essa partida vai nos fazer amadurecer e evoluir também; foi uma partida em que vimos que não há jogo fácil neste torneio e, graças a Deus, o mais importante é a classificação”.

Onahi destacou: “Qual foi a mensagem do técnico no intervalo? Tentamos encontrar soluções no segundo tempo, temos uma equipe técnica que se empenha muito, e achamos que encerramos a partida de forma positiva; estamos felizes com a classificação”.

Em outras declarações publicadas pelo jornal “Hesport” em sua conta no Instagram, Onahi disse: “No intervalo, conversamos entre nós, jogadores, e tentamos encontrar soluções para mudar o rumo da partida”.

E enfatizou: “Temos uma comissão técnica excelente que trabalha duro e sabe exatamente o que está fazendo, além de contarmos com um grupo excepcional de jogadores prontos para lutar e dar tudo de si em campo”.

E acrescentou: “Em uma competição como a Copa do Mundo, não há jogos fáceis nem seleções fracas. Às vezes, alguns acham que as coisas serão fáceis ou que a classificação está garantida, mas a realidade mostra que cada jogo exige concentração e esforço redobrado”.

E concluiu: “Gostaria de agradecer a Sua Majestade o Rei pelo apoio e incentivo constantes que nos dá, bem como pelos conselhos e orientações que sempre nos impulsionam para frente. Agradeço também a toda a torcida marroquina.”