O jornalista saudita Walid Al-Farraj considera que as seleções árabes têm o direito de naturalizar jogadores estrangeiros, ressaltando que seleções europeias como a França e a Inglaterra fazem o mesmo.

Al-Farraj afirmou, em seu programa no canal "Rotana Khalijiya": "Qual é o problema de os Emirados Árabes naturalizarem jogadores? Enquanto o jogador tiver a nacionalidade do país, não vejo nenhum impedimento para que ele o represente".

O jornalista saudita questionou: "Por que voltamos às origens de cada jogador e ao lugar onde ele nasceu?".

E prosseguiu: "Antigamente criticavam a naturalização de jogadores pela seleção do Catar, e agora pela seleção dos Emirados Árabes. Eu não vejo problema nisso".

Al-Farraj encerrou sua fala mencionando outras seleções que naturalizam jogadores, como a França, a Inglaterra e os Estados Unidos, apontando: "Todos os jogadores da seleção da França nasceram em Paris? Não, a maioria deles é de países francófonos".

A declaração de Al-Farraj vem após a seleção dos Emirados Árabes, participante da Copa do Golfo Árabe "Golfo 27", naturalizar mais de um jogador, ao passo que se espalharam rumores sobre a naturalização do brasileiro Malcom, ex-jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, que se transferiu para o Al-Jazira, dos Emirados Árabes, no último verão.