Em vídeo... O serial killer salva a Espanha mais uma vez nos momentos difíceis

Mikel Merino levou a seleção da Espanha a uma vitória decisiva sobre a Bélgica por 2 a 1, ao marcar o gol da vitória aos 88 minutos da partida, disputada nesta sexta-feira nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.
Com o gol de Merino, a seleção espanhola elevou seu total para 11 gols na atual Copa do Mundo, igualando seu melhor desempenho em gols em uma única edição do torneio, alcançado em 1986.
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Além disso, Merino continuou a brilhar em grandes competições, marcando seu terceiro gol pela Espanha tanto na Copa do Mundo quanto no Campeonato Europeu.
Todos os seus três gols foram decisivos e marcados nos momentos finais: ele marcou o gol da vitória (2 a 1) aos 119 minutos contra a Alemanha, nas quartas de final da Euro 2024, e também o gol da vitória sobre a Portugal (1 a 0), aos 90+1 minutos da partida das oitavas de final da Copa do Mundo atual, antes de balançar as redes da Bélgica com o gol da vitória (2 a 1) aos 88 minutos do confronto das quartas de final.