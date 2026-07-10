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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Em vídeo... O serial killer salva a Espanha mais uma vez nos momentos difíceis

Espanha x Bélgica
Espanha
Bélgica
Copa do Mundo
M. Merino
Portugal x Espanha
Portugal
Alemanha
Espanha
Bélgica
EUA
Portugal
Alemanha

Merino é especialista nos momentos decisivos!

Mikel Merino levou a seleção da Espanha a uma vitória decisiva sobre a Bélgica por 2 a 1, ao marcar o gol da vitória aos 88 minutos da partida, disputada nesta sexta-feira nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

Com o gol de Merino, a seleção espanhola elevou seu total para 11 gols na atual Copa do Mundo, igualando seu melhor desempenho em gols em uma única edição do torneio, alcançado em 1986.

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Além disso, Merino continuou a brilhar em grandes competições, marcando seu terceiro gol pela Espanha tanto na Copa do Mundo quanto no Campeonato Europeu.

Todos os seus três gols foram decisivos e marcados nos momentos finais: ele marcou o gol da vitória (2 a 1) aos 119 minutos contra a Alemanha, nas quartas de final da Euro 2024, e também o gol da vitória sobre a Portugal (1 a 0), aos 90+1 minutos da partida das oitavas de final da Copa do Mundo atual, antes de balançar as redes da Bélgica com o gol da vitória (2 a 1) aos 88 minutos do confronto das quartas de final.


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