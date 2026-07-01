A seleção do México impôs sua superioridade sobre o Equador, após encerrar o primeiro tempo com uma vantagem de dois gols a zero na partida que os enfrentou nesta manhã de quarta-feira no Estádio Azteca, na Cidade do México, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A partida testemunhou a conquista de uma série de recordes históricos pela seleção mexicana, anfitriã, e por vários de seus jogadores, em uma noite que pode entrar para os anais da Copa do Mundo.

Os dois gols do México foram marcados por Julián Quiñones e Raúl Jiménez.

De acordo com a Opta, a seleção mexicana abriu uma vantagem de mais de um gol no primeiro tempo de uma partida da Copa do Mundo pela primeira vez em sua história, em sua 64ª partida na competição.

Por sua vez, a conta do Meister Ship confirmou que o atacante Quionnis se tornou o segundo jogador mexicano a marcar três gols ou mais em uma única edição da Copa do Mundo, depois do lendário Luis Hernández, que marcou quatro gols na Copa do Mundo de 1998.

A Opta destacou que Kenionis contribuiu até o momento com quatro gols na Copa do Mundo de 2026, após marcar três gols e dar uma assistência, igualando o recorde de maior número de contribuições para gols por um jogador mexicano em uma única edição do torneio, registrado em nome de Luis Hernández na edição de 1998, de acordo com os registros disponíveis desde 1966.

A Opta acrescentou que Kenyonis também se tornou o segundo jogador mexicano a marcar um gol e dar uma assistência em uma única partida nas fases eliminatórias da Copa do Mundo, depois de Manuel Negrete, que alcançou essa marca contra a Bulgária na Copa do Mundo de 1986.

Por outro lado, o jovem jogador Gilberto Mora chamou a atenção ao entrar como titular aos 17 anos e 259 dias, tornando-se, segundo a Opta, o segundo jogador mais jovem a ser titular em uma partida da fase eliminatória na história da Copa do Mundo, atrás apenas do lendário brasileiro Pelé, que tinha 17 anos e 239 dias quando jogou contra o País de Gales na edição de 1958.

Além disso, Meister Scheib destacou que Mora subiu para o segundo lugar na lista histórica dos jogadores mais jovens a começarem partidas nas fases eliminatórias da Copa do Mundo, superando nomes de destaque como o espanhol Gavi, o holandês De Harder, o italiano Giuseppe Bergomi, o inglês Michael Owen e o marroquino Bilal El Khannous, para continuar a fazer história com a seleção mexicana na Copa do Mundo de 2026.