O artilheiro saudita da atual temporada da Liga Roshen 2025-2026 entrou em confronto com o Al-Nassr, antes do esperado confronto entre as duas equipes.
O Al-Nassr enfrenta o Al-Ittifaq na próxima quarta-feira, no Estádio Al-Awal Park, em partida antecipada da 29ª rodada da Liga Roshen.
Khaled Al-Ghanam, estrela do Al-Ittifaq, falou sobre esse confronto após a derrota para o Al-Riyadh por 2 a 3, na quinta-feira, na 28ª rodada da Liga Roshen.
Al-Ghanam disse em declarações à canal 8 após a derrota para o Al-Riyadh: “Perdemos o foco no segundo tempo e cometemos muitos erros, mas vamos trabalhar para corrigi-los nas próximas partidas a fim de nos recuperarmos”.
Sobre a próxima partida da equipe contra o Al-Nasr, ele explicou: “Vamos nos preparar bem para a partida, e nosso objetivo é conquistar os três pontos”.
Al-Ghanam continuou na liderança da artilharia saudita na atual temporada da Liga Roshen, após marcar o segundo gol do Al-Ittifaq contra o Al-Riyadh.
O ex-jogador do Al-Hilal chegou ao décimo gol na atual temporada da Liga Roshen, ficando dois gols à frente de Salem Al-Dossari, capitão do “Al-Zaeem”, que ocupa o segundo lugar.
Vale lembrar que o Al-Nassr lidera a tabela da Liga Saudita com 70 pontos, dois pontos à frente do Al-Hilal, segundo colocado, quatro pontos à frente do Al-Ahli, terceiro colocado, e 18 pontos à frente do Al-Ittifaq, sétimo colocado, embora tenha disputado uma partida a menos que eles.