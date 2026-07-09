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Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Em vídeo... O irmão de Mbappé envia uma mensagem emocionante a Bouadi

França x Marrocos
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Marrocos
Copa do Mundo
A. Bouaddi
E. Mbappe
K. Mbappe
O. Giroud
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Ethan Mbappé, astro do Lille, enviou uma mensagem emocionante ao seu companheiro de equipe marroquino Ayoub Bouadi, antes do confronto contra a França na Copa do Mundo de 2026.

Bouadi se prepara com a seleção marroquina para enfrentar a França, liderada por Kylian Mbappé, na noite desta quinta-feira, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

Apesar de Ethan torcer pelo seu irmão mais velho, Kylian Mbappé, na seleção francesa, ele desejou boa sorte a Bouadi.

Ethan disse, em um vídeo publicado pela conta do clube Lille no site X: “Espero que meu amigo Bouadi faça uma boa partida”.

E acrescentou: “Infelizmente, tenho um membro da minha família na seleção francesa, então torço para que os Gauleses vençam o Marrocos”.

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E enfatizou: “Mas desejo, do fundo do coração, que Ayoub Bouadi faça uma grande partida”.

Olivier Giroud, estrela do Lille e companheiro de equipe de Bouadi, também demonstrou seu apoio, dizendo: “Desejo a você uma partida incrível, mas não posso torcer para que você vença, meu amigo. Você sabe muito bem por quê”.

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