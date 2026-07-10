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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Em vídeo... O gol de Ruiz dá à Espanha um recorde que não se via há um quarto de século

Espanha x Bélgica
Espanha
Bélgica
Copa do Mundo
D. Olmo
T. Courtois
F. Ruiz
PSG
Espanha
Bélgica
EUA
França

Ruiz aproveitou o rebote do goleiro Thibaut Courtois

O meio-campista Fabián Ruiz contribuiu para que a seleção espanhola alcançasse um recorde histórico, ao marcar o primeiro gol da “La Roja” contra a Bélgica aos 30 minutos da partida entre as duas equipes, nesta sexta-feira, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

Com esse gol, a Espanha elevou sua contagem para 10 gols na atual edição da Copa do Mundo, alcançando esse número pela primeira vez desde a Copa do Mundo de 2002.

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Além disso, o gol de Ruiz representou um marco para o Paris Saint-Germain, já que o espanhol se tornou o oitavo jogador do time parisiense a marcar na Copa do Mundo de 2026, o maior número de jogadores artilheiros de um mesmo clube durante a atual edição do torneio.

A seleção espanhola se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo após uma vitória fácil sobre a Áustria (3 a 0) nas oitavas de final, seguida por uma vitória decisiva sobre a Portugal (1 a 0) nas quartas de final.


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