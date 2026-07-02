Reportagens da imprensa revelaram a possibilidade de fracasso nas negociações do Clube Al-Ittihad com um dos treinadores para comandar a equipe na próxima temporada, em substituição ao português Sérgio Conceição, devido à sua aposentadoria definitiva do futebol.

O clube Al-Ittihad está em busca de um novo técnico para comandar a equipe na próxima temporada, após a demissão do técnico português Sérgio Conceição do cargo ao final da última temporada, devido aos maus resultados.

Reportagens da imprensa afirmaram que o clube Al-Ittihad iniciou negociações com Javier Aguirre, técnico da seleção mexicana, para que ele assuma o comando na próxima temporada, após o término de sua passagem pela seleção de seu país na Copa do Mundo de 2026.

No entanto, o jornalista mexicano Fernando Cevallos revelou a intenção de Aguirre de se aposentar definitivamente do futebol após concluir sua participação na Copa do Mundo de 2026.

Civalos afirmou, em declarações ao programa “Dorina Ghir”, do canal “Al-Saudiya”: “O contrato de Aguirre com a seleção mexicana termina após o fim da Copa do Mundo, pois ele quer se aposentar ao final do torneio, mesmo que vença o título”.

E acrescentou: “Mas, pelo que conheço de Javier Aguirre, tudo é possível. Ele pode mudar de ideia, pois é um técnico que ama o campo e os treinos. Se receber uma boa proposta, e considerando a popularidade e a tradição do clube Al-Ittihad, tudo é possível”.

Agüero se prepara com a seleção mexicana para uma partida difícil nas oitavas de final, quando enfrentará a seleção inglesa na madrugada da próxima segunda-feira, no Estádio Azteca.