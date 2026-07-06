Em vídeo: O Brasil chora... e Haaland enlouquece a torcida com uma comemoração alucinante

Erling Haaland não se contentou em liderar a seleção da Noruega a uma das maiores vitórias de sua história no futebol; ele também fez questão de ser o protagonista do momento após o apito final, ao liderar as comemorações da torcida de seu país dentro do campo, em um momento que simbolizou a magnitude da conquista histórica alcançada pelos “Vikings” ao eliminar a seleção brasileira da Copa do Mundo de 2026.

Haaland liderou as comemorações da seleção da Noruega de maneira excepcional após a vitória histórica sobre o Brasil por 2 a 1 e a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026, depois de receber o tambor do capitão da seleção, Martin Ødegaard, e se posicionar diante da torcida de seu país para liderar a famosa comemoração dos “Vikings”, em meio a um clima de entusiasmo que incendiou as arquibancadas.

Haaland foi o grande destaque da partida, ao marcar os dois gols da seleção norueguesa, levando sua equipe a uma vitória histórica sobre o Brasil nas oitavas de final e dando continuidade a suas atuações excepcionais na primeira participação de seu país em uma Copa do Mundo desde a edição de 1998, garantindo à Noruega a classificação para as quartas de final pela primeira vez em sua história.

O momento de comemoração aconteceu após o fim da partida, quando Martin Ødegaard entregou o tambor a Haaland, que liderou a torcida na famosa dança “Viking”, tradição pela qual a torcida norueguesa se tornou conhecida nos últimos anos, antes de milhares de torcedores dentro do estádio se juntarem a ele em uma cena festiva impressionante.

A noite histórica de Haaland não se limitou apenas à comemoração, já que ele elevou sua contagem para sete gols na atual edição da Copa do Mundo, dividindo a liderança da artilharia com Lionel Messi e Kylian Mbappé, depois de marcar os dois gols da vitória aos 79 e 90 minutos, levando a seleção de seu país a uma das maiores surpresas do torneio ao eliminar a seleção brasileira, detentora do recorde de títulos da Copa do Mundo.

Com essa conquista, a seleção da Noruega marcou um encontro nas quartas de final com o vencedor do confronto entre Inglaterra e México, dando continuidade à sua trajetória histórica na Copa do Mundo de 2026, enquanto Haaland continua escrevendo um novo capítulo de sua carreira excepcional, liderando uma geração que sonha em alcançar uma conquista sem precedentes para o futebol norueguês.