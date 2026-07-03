Em vídeo: o abraço entre Modrić e Ronaldo traz de volta as lembranças da glória do Real Madrid

Os astros Luka Modrić e Cristiano Ronaldo roubaram a cena antes do apito inicial, quando o estádio “BMO Field” se transformou em um palco de lealdade e lembranças, à margem do confronto entre Croácia e Portugal nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Na noite de sexta-feira, a plataforma “X” ficou repleta de imagens comoventes que registraram o momento em que o capitão da Croácia se aproximou de seu ex-companheiro durante a formação dos jogadores para o tradicional aperto de mãos.

Modrić não se contentou com um aperto de mão superficial, mas deu um abraço caloroso em Ronaldo, em uma cena que resumiu seis anos de glória compartilhada com a camisa do Real Madrid.

E a cordialidade do encontro não parou por aí: as câmeras captaram outro abraço entre as duas lendas enquanto o árbitro norueguês Espen Eskus realizava o sorteio para definir o pontapé inicial.

Sinais de felicidade e satisfação ficaram evidentes nos rostos dos dois, como se, por alguns instantes, tivessem voltado aos dias do “Santiago Bernabéu”.

Esse encontro traz à memória uma era de ouro vivida pelos dois clubes reais, em que Modrić e Ronaldo atuaram juntos por seis temporadas, conquistando títulos históricos, com destaque para a Liga dos Campeões, antes que suas trajetórias profissionais os separassem e a paixão pela Copa do Mundo os reunisse novamente.

Em poucas horas, as imagens se tornaram assunto entre os torcedores nas redes sociais, sendo consideradas pelos fãs como “a imagem da humanidade do torneio”, que confirma que o futebol é mais do que apenas uma competição e que o respeito entre os grandes nomes não é apagado pelo passar dos anos nem pelas reviravoltas nos campos.