Em vídeo... Nuno Mendes repete a rara façanha de Ronaldo na Copa do Mundo

Nuno Mendes, lateral do Paris Saint-Germain, seguiu os passos de seu companheiro de equipe Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, com a seleção de Portugal na Copa do Mundo.

A seleção de Portugal enfrentou a seleção do Uzbequistão nesta terça-feira, no estádio de Houston, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Aos 17 minutos de jogo, Nuno Mendes marcou o segundo gol da seleção portuguesa, em uma cobrança de falta com um chute rasteiro e forte à direita do goleiro uzbeque, que não conseguiu defender.

Ronaldo, que havia marcado o primeiro gol, parecia ser o mais indicado para cobrar a falta, mas surpreendeu a todos ao deixar a cobrança para o lateral do Paris Saint-Germain, que não decepcionou.

De acordo com a rede de estatísticas “Opta”, Mendes se tornou o segundo jogador a marcar um gol de falta pela Portugal na história da Copa do Mundo, depois que o próprio Ronaldo fez o mesmo na Copa do Mundo de 2018, durante o confronto contra a Espanha.

Além disso, o lateral português se tornou o quinto jogador do Paris Saint-Germain a marcar pelo menos um gol na atual edição da Copa do Mundo, depois de seu compatriota João Neves, do senegalês Ibrahim Mbaye e dos franceses Bradley Barcola e Ousmane Dembélé.