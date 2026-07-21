Nour Eddine Zekri, ex-treinador da seleção sub-20 da Arábia Saudita, acendeu a polémica em torno da identidade do próximo selecionador da Argélia, ao considerar-se o melhor treinador argelino da atualidade, sublinhando que o seu currículo e as suas licenças de treinador não são igualados por nenhum outro técnico local.

Isto acontece num contexto de contínua incerteza quanto ao futuro do suíço Vladimir Petković à frente da equipa técnica da Argélia.

O futuro de Petković na seleção argelina continua por resolver, apesar de a comissão técnica da Federação Argelina de Futebol ter recomendado a sua continuidade no cargo, após o fracasso na qualificação para o Mundial de 2026 e os apelos à mudança da equipa técnica.

Petković tinha renovado o seu contrato antes do Mundial, prolongando-o até 2028, mas o seu futuro passou a ser tema de discussão nos corredores da federação argelina, com uma anterior inclinação para a possibilidade de nomear um treinador argelino como seu sucessor.

Zekri afirmou, em declarações ao canal argelino Echorouk News: "Sou atualmente o melhor treinador argelino, e não apenas um treinador local, porque todas as minhas licenças são italianas e reconhecidas internacionalmente. Não há nenhum treinador na Argélia que possua um currículo ou licenças como as que eu tenho".

O treinador de 61 anos acrescentou: "Ao longo de 26 anos da minha carreira, sempre que assumi o comando de uma equipa consegui alcançar os objetivos que me foram exigidos. O que mais querem além disso?".

Zekri apoia-se numa longa carreira, ao longo da qual dirigiu vários clubes dentro e fora da Argélia, com destaque para a sua experiência no ES Sétif, com o qual conquistou a Taça da Argélia em 2010, além do seu sucesso em salvar da descida vários clubes sauditas que atravessavam situações difíceis.

Explicou: "Quando assumi equipas construídas para disputar títulos, conquistei os troféus, como aconteceu com o ES Sétif. Na Arábia Saudita, dirigi clubes que lutavam pela permanência na primeira divisão, e manter o seu estatuto parecia quase impossível, mas consegui fazê-lo".

Zekri passou por experiências de treino em vários clubes sauditas, entre os quais o Al-Feiha, o Damac, o Al-Akhdoud e o Al-Kholood, antes de se tornar treinador livre após a sua saída do Al-Shabab, no passado dia 30 de junho.

Apesar das suas declarações fortes, Zekri afirmou que não procura o cargo de selecionador da Argélia como sucessor de Petković, referindo que já anteriormente apresentou a sua candidatura a pedido de algumas pessoas, mas que não voltará a fazê-lo.

Disse: "Não estou a pedir o cargo de selecionador nacional. Apresentei anteriormente a minha candidatura a pedido de várias pessoas, mas não voltarei a fazê-lo".

No mesmo contexto, Zekri ironizou sobre os relatos da imprensa que apontaram nomes como Antar Yahia e Rafik Saïfi para trabalhar como adjuntos na equipa técnica da seleção argelina no período que se avizinha.

Acrescentou, com ironia: "Louvado seja Deus, o Antar Yahia tem um grande nome, tal como criámos anteriormente o nome de Madjid Bougherra; agora vamos criar o nome do Yahia da mesma forma".

E prosseguiu: "Bougherra caiu com uma equipa na liga dos Emirados, depois caiu com uma equipa na liga do Catar, e também falhou em conduzir a seleção do Líbano ao apuramento para a Taça Asiática de 2027".

Zekri questionou: "Querem repetir a (Argélia de Omdurman) sem licenças nem confiança?".

Depois continuou, indignado: "O simples facto de mencionar os nomes destes para trabalhar na seleção é um insulto à Argélia e uma desvalorização do valor dos homens desta pátria".

E concluiu: "Há um lobby que orienta a opinião pública para determinados treinadores, retratando-os como se fossem Mourinho, quando na realidade não são nada".