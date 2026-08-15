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imago-sport-1081064182.jpgAbdullah Ahmed

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Em vídeo: Mohammed Noor manda recado ao Al-Hilal: Inzaghi combina com o Al-Ittihad, e nos deem Malcom

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A lenda do Al-Ahly deseja a contratação da dupla do Al-Zamalek

Mohammed Noor, ex-astro do Al-Ittihad, pediu ao rival Al-Hilal que deixe o brasileiro Malcom Oliveira ir para o Al-Ittihad, já que o clube azul não precisa dos serviços do jogador.

Segundo informações da imprensa, Malcom está próximo de deixar o Al-Hilal antes do fechamento da atual janela de transferências de verão, enquanto seu destino ainda parece incerto.

Noor disse, em declarações ao programa "Nadeena", do canal "MBC", na noite da última sexta-feira: "Se o Al-Hilal não quer a permanência de Malcom, que o jogador vá para o Al-Ittihad. Os dois clubes pertencem ao Fundo".

Malcom marcou um gol na vitória do Al-Hilal sobre o Al-Faisaly por 4 a 2 na noite da última sexta-feira, na rodada de abertura da Roshn Saudi League.

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Após a partida, ele demonstrou irritação com as perguntas dos jornalistas sobre seu futuro e disse: "Eu agora represento o Al-Hilal, e este é o lugar para perguntar sobre o jogo", numa clara indicação de sua recusa em entrar em novas discussões sobre seu futuro ou responder às informações que circulam a seu respeito.

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No mesmo contexto, Noor destacou que Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, é muito adequado para treinar o Al-Ittihad em termos de estilo de jogo.

E acrescentou: "Pelo que ouvi, o Al-Ittihad iria contratar Inzaghi caso ele deixasse o Al-Hilal neste verão".

Circulam especulações na imprensa sobre o futuro de Inzaghi no Al-Hilal, mas a diretoria do clube renovou a confiança no técnico italiano, que começará a temporada com a equipe.

Por outro lado, o Al-Ittihad contratou o alemão Jens Weissing, que deve iniciar sua trajetória com a equipe na Roshn Saudi League na noite deste sábado, no confronto contra o Al-Khaleej.

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