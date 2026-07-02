Em vídeo: Messi passa por uma revista rigorosa... O que o fez rir?

A fama mundial do astro argentino Lionel Messi não foi suficiente para isentá-lo das rigorosas medidas de segurança, já que ele passou pela mesma revista imposta a todos os membros da delegação da seleção argentina assim que chegaram à cidade de Miami, em preparação para disputar as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O capitão da seleção argentina, oito vezes vencedor da Bola de Ouro, passou pelos procedimentos habituais de inspeção de fronteira e alfândega ao entrar nos Estados Unidos, assim como o restante da delegação, sem qualquer exceção, antes do confronto contra Cabo Verde na manhã do próximo sábado, pelas oitavas de final do torneio.

As imagens mostraram Messi, que mora em Miami desde que se juntou ao Inter de Miami em 2023, passando pelo detector de metais antes de passar por uma inspeção de segurança adicional. Ele lidou com a situação com um sorriso e parecia se divertir com a cena enquanto os seguranças concluíam seus procedimentos.

Messi também deu uma boa risada ao descobrir o conteúdo da bolsa de seu companheiro de equipe, Cristian Romero, durante a revista.

A seleção argentina chegou a Miami para se preparar para enfrentar a seleção de Cabo Verde nas oitavas de final, após ter disputado suas partidas da fase de grupos nas cidades de Kansas City e Arlington, antes de se deslocar para o estado da Flórida para continuar sua trajetória no torneio.

Os procedimentos de revista e entrada nos Estados Unidos se tornaram um dos assuntos mais polêmicos fora do campo durante a Copa do Mundo de 2026.

Relatos indicam que várias delegações participantes manifestaram insatisfação com a demora nas operações de inspeção ao entrar no território americano; as reclamações incluíram jogadores, comissões técnicas, jornalistas, árbitros e até mesmo familiares das seleções, em meio a afirmações de algumas delegações de que foram submetidas a procedimentos de inspeção mais rigorosos do que o habitual.

Apesar dessas críticas, as autoridades americanas continuaram a aplicar os mesmos protocolos de segurança a todas as delegações, sem exceção, dentro do âmbito das medidas adotadas durante todo o torneio.

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