Em vídeo... Mbappé: “Hakimi não é meu amigo em campo... e esta é a natureza da minha lesão”

O astro da França, Kylian Mbappé, revelou a natureza da lesão que sofreu durante a vitória sobre o Marrocos (2 a 0), na noite de quinta-feira, no estádio de Boston, nos Estados Unidos, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.
Em resposta a uma pergunta sobre sua lesão, durante entrevista coletiva após a partida, Mbappé disse: “É uma lesão leve no tornozelo, mas estou bem. Naquele momento, achei que Mateta estava melhor do que eu e mais preparado para continuar o resto da partida”.
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Quanto à filosofia da França na Copa do Mundo, o astro do Real Madrid declarou: “Não há descanso até a vitória, e não há motivo para relaxar. Estamos nas semifinais e o caminho ainda é longo; sabemos perfeitamente que o que nos espera é mais difícil do que tudo o que passamos até agora, mas estamos prontos para enfrentar qualquer adversário (Espanha ou Bélgica)”.
Quando questionado se foi difícil para ele ver seu amigo, o craque marroquino Achraf Hakimi, triste ao final da partida, ele respondeu: “Não, não. Vai ser mais difícil quando eu for até ele no vestiário, porque seremos amigos depois do jogo, mas aqui... eu estou aqui para vencer, e ele estava aqui para vencer”.
Mbappé acrescentou: “Mas quando eu o vir no vestiário, com certeza isso vai me doer, porque ele é um amigo muito próximo, mas em campo não há amigos”.
A seleção francesa havia derrotado a Suécia por 3 a 0 nas oitavas de final desta edição, antes de vencer o Paraguai com dificuldade por 1 a 0 nas quartas de final.