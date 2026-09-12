O Real Madrid encerrou o primeiro tempo em vantagem sobre o Rayo Vallecano pelo placar de 3 a 0, neste sábado, no estádio Santiago Bernabéu, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Espanhol.

Kylian Mbappé abriu o placar para o Real Madrid de pênalti, aos 14 minutos, antes de Álvaro Carreras marcar o segundo gol, aos 17 minutos.

O gol de Mbappé saiu de um pênalti sofrido por Carreras, enquanto o lateral espanhol marcou seu gol após uma troca de passes com o internacional francês.

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E, aos 35 minutos, Jude Bellingham completou o placar de três gols do primeiro tempo, após um cruzamento de Vinícius Júnior.

O Real Madrid entrou em campo ocupando a quarta posição, com 9 pontos em 4 partidas, após conquistar 3 vitórias e sofrer uma derrota, enquanto o Rayo Vallecano soma 4 pontos, na décima quarta posição.

O Real Madrid disputa a partida após sua vitória sobre a Inter de Milão por 2 a 1, na última terça-feira, na primeira rodada da Liga dos Campeões da Europa.

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