Em vídeo... Mandash responde às críticas de Uruguai... e afirma: “Nosso objetivo é vencer a Espanha”

Sultan Mandash, jogador da seleção saudita, respondeu às críticas dirigidas aos jogadores do “Verde” após o empate com o Uruguai na estreia da Copa do Mundo de 2026.

A seleção saudita estreou na Copa do Mundo com um empate de 1 a 1 contra o Uruguai, na partida disputada na madrugada da última terça-feira, no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, pela primeira rodada da fase de grupos.

A seleção saudita foi alvo de fortes críticas devido ao recuo defensivo no segundo tempo, que resultou no gol de empate, após ter aberto o placar com um gol no primeiro tempo da partida.

Mendesh comentou o assunto em declarações ao jornal saudita “Al-Sharq Al-Awsat”, dizendo: “Como já disse antes, jogamos contra uma grande seleção, e um ponto é melhor do que nada. Ainda temos duas partidas pela frente e esperamos nos classificar para a próxima fase”.

E acrescentou: “Estamos prontos, aprendemos com a partida anterior. Nossa ambição é nos classificar e vencer as duas partidas restantes para alegrar a torcida”.

A seleção saudita enfrenta a Espanha no próximo domingo, no Estádio Mercedes-Benz, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Vale lembrar que todas as seleções do Grupo 8 têm apenas um ponto, após o empate da seleção saudita com o Uruguai por 1 a 1 e da Espanha com Cabo Verde sem gols.