Em vídeo... Lopetegui critica a arbitragem: pênalti da Suíça foi “impedimento”

Julen Lopetegui, técnico da seleção do Catar, questionou a validade do pênalti concedido à seleção da Suíça durante o confronto entre as duas equipes.

A seleção do Catar estreou na Copa do Mundo de 2026 com um empate dramático em 1 a 1 contra a Suíça.

Lopetegui disse em declarações à rede de canais BeIN Sports: “Tínhamos que estar preparados para enfrentar uma seleção melhor do que a nossa, que é a Suíça, que sofreu apenas dois gols durante as eliminatórias”.

Ele acrescentou: “A Suíça recebeu um pênalti duvidoso, talvez por impedimento”.

E continuou: “Tentamos nos recompor após o gol sofrido, para manter o foco, e, felizmente, marcamos o gol de empate”.

O técnico da seleção do Catar destacou: “Estou muito orgulhoso do desempenho dos jogadores e feliz com este ponto, mas as dificuldades também estarão presentes nos próximos jogos”.

Ele destacou: “Vamos jogar na segunda rodada contra o Canadá, o país anfitrião, diante de sua torcida e em seu território. Sem dúvida, eles mostraram na partida anterior que têm jogadores de alta qualidade e velocidade excepcional, muitos dos quais atuam nas principais ligas europeias”.

E concluiu: “Será a mesma história, temos que estar preparados, nos recuperar agora e recuperar nossas energias”.