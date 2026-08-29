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Liverpool v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Em vídeo: Liverpool tropeça novamente na Premier League

Liverpool x Nottingham Forest
Liverpool
Nottingham Forest
Premier League
England

Liverpool falhou em aproveitar o fator casa e torcida

Liverpool e Nottingham Forest empataram por 2 a 2 neste sábado, no estádio Anfield, pela segunda rodada da Premier League inglesa, com os Reds fracassando na tentativa de conquistar sua primeira vitória na competição nesta temporada, uma vez que já haviam empatado pelo mesmo placar com o Newcastle na rodada de abertura.

O Nottingham Forest abriu o placar aos 24 minutos com Dan Ndoye, que aproveitou um contra-ataque rápido e o finalizou com um belo chute no ângulo mais distante da meta de Alisson Becker.

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Os jogadores do técnico Andoni Iraola tentaram reagir antes do fim do primeiro tempo, e Florian Wirtz chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento aos 32 minutos.

Os donos da casa empataram aos 60 minutos com o atacante sueco Alexander Isak, que aproveitou um cruzamento do holandês Cody Gakpo e mandou a bola para as redes.

O Nottingham Forest voltou a ficar à frente aos 70 minutos com Morgan Gibbs-White, de pênalti. Mas o Liverpool se recusou a desistir, e Vítor Muñoz conseguiu marcar o gol de empate (2 a 2), com um chute forte que bateu no travessão antes de abraçar as redes dos visitantes.

A partida marcou a primeira aparição como titular de Muñoz com a camisa do Liverpool na Premier League.

Com esse resultado, os Reds chegaram a dois pontos, na décima colocação provisoriamente, enquanto o Nottingham conquistou seu primeiro ponto, ocupando a 12ª posição provisoriamente, à espera das demais partidas da rodada.

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