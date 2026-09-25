Em vídeo: lenda do Iraque provoca Egito e Jordânia

A Federação do Golfo trabalha para ampliar o círculo de participação nos torneios da Copa do Golfo, no próximo período, com a presença de seleções de fora das federações do Golfo, como Egito, Marrocos, China e Jordânia.

Nashat Akram, ex-astro da seleção do Iraque, disse, durante sua participação no programa Al-Majlis, apresentado pelo jornalista Khalid Jassem, nos canais qataris Al-Kass: "Inicialmente, é preciso saber o motivo da ampliação do círculo de participação. O objetivo é comercial ou técnico?".

E acrescentou: "As seleções propostas para participar da Copa do Golfo, como Egito e Jordânia, virão para conseguir dinheiro, e não para gastar dinheiro".

E prosseguiu: "É preciso ter realismo e lógica. Qualquer seleção vai se concentrar no dinheiro, e não vai olhar para o aumento do valor do torneio do ponto de vista técnico".

Já o ex-jogador kuwaitiano Jamal Mubarak esclareceu: "Apoio totalmente a adição de seleções de fora das federações do Golfo, com a condição de participarem com a equipe principal titular".

Enquanto isso, o analista omanense Ahmed Al-Rawas disse: "Não concordo com a ampliação do círculo de participação, pois temos o torneio árabe de seleções, que alcançou um sucesso extraordinário. Já a Copa do Golfo tem uma particularidade diferente".

E Saeed Al-Owairan, lenda da seleção saudita, afirmou: "A ampliação da participação vai gerar um novo torneio árabe. Acredito que 8 seleções é um número suficiente para a Copa do Golfo".