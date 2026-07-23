Em vídeo... Lenda do Al-Ittihad exige a saída de Aouar e En-Nesyri

Khamis Al-Zahrani, ídolo do clube Al-Ittihad, criticou o argelino Houssem Aouar e o marroquino Youssef En-Nesyri, estrelas da equipa, exigindo a saída de ambos das fileiras do Al-Ittihad antes do início da próxima temporada.

Al-Zahrani afirmou, em declarações ao canal "Al-Arabiya": "O Al-Ittihad tem pela frente uma temporada muito grande, mas sofre de um problema de profundidade, sobretudo com as ideias do novo treinador alemão Jens Wissing".

E esclareceu: "O Al-Ittihad precisa de muita profundidade no meio-campo, pois nem (Houssem) Aouar, nem Fabinho, nem (Youssef) En-Nesyri conseguem desempenhar as funções que se espera que o treinador lhes exija, que consistem no jogo direto, na pressão e na transição rápida".

E acrescentou: "O Al-Ittihad precisa de médios, ficando Fabinho, Aouar e En-Nesyri sob a lupa do treinador, para que tome a decisão adequada sobre eles o mais rapidamente possível, sobretudo porque o contrato de Fabinho já terminou".

E prosseguiu: "Estes assuntos exigem rapidez na tomada de decisão, além de qualidade na escolha, sobretudo porque o treinador já conhece os jogadores, colocou o dedo na ferida e deve colmatar as lacunas com contratações de destaque".

E continuou: "O que sei é que o Al-Ittihad vai trazer jogadores para o meio-campo, um deles substituto de Fabinho e o outro que jogue da mesma forma que (Mamadou) Doumbia, ficando a situação de Aouar ligada ao plantel da equipa e ao número de jogadores estrangeiros".

E concluiu: "O Al-Ittihad está perante um assunto espinhoso, e o tempo é muito escasso, sobretudo perante as dificuldades financeiras, além de haver um novo treinador que não possui grande experiência para liderar uma equipa grande do tamanho do Al-Ittihad".