Em vídeo... Laporta quebra o impasse em sua relação tensa com Lionel Messi

Juan Laporta, presidente do Barcelona, elogiou o astro argentino Lionel Messi durante a participação de “El Pulga” nas finais da Copa do Mundo de 2026, apesar das divergências que se seguiram à sua saída do clube catalão.

Assim que Laporta chegou a Dallas para acompanhar as partidas das semifinais da Copa do Mundo — e com a possibilidade de assistir à final caso a Espanha se classifique —, o presidente do Barcelona falou com os jornalistas e elogiou o desempenho de Lionel Messi, superando a tensão que marcou a relação entre ambos desde a saída do capitão da Argentina do clube.

Laporta disse, em declarações à imprensa: “Messi está tendo um desempenho incrível na Copa do Mundo, parabenizo-o de todo o coração. A Argentina é uma seleção muito forte, e isso ajuda o Leo a mostrar o melhor de si”.

E acrescentou: “Com seu talento extraordinário, Messi sempre será um jogador excepcional. Alguns jogadores são afetados pelo avanço da idade, mas Leo está apresentando um nível realmente fantástico. A Argentina tem um elenco coeso, e a presença de Leo no ataque é uma grande vantagem... Sempre que a bola chega até ele, ele faz a diferença”.

Laporta também elogiou os jogadores do Barcelona que atuam pela Espanha, principalmente Lamine Yamal e Pedri. Ele disse: “Lamine está fazendo um torneio fantástico, já ganhou o prêmio de melhor jogador duas vezes. Os demais jogadores também são excelentes: Pedri, Dani Olmo, Kubarsi… todos eles”.

Laporta defendeu Pedri após as críticas que o atingiram por não ter sido titular em algumas partidas, explicando: “O fato de ele ficar no banco tem a ver com a gestão do esforço. Pedri é titular na Espanha e no Barcelona; a questão é distribuir sua energia ao longo do torneio. Para mim, ele é um jogador titular, e quando entra em campo, seu impacto fica bem claro”.