Em vídeo... Jornalista saudita: Ronaldo comanda o Al-Nassr!

Um jornalista saudita criticou o que descreveu como o controle que o português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, exerce sobre o clube saudita, afirmando que isso não deveria acontecer.

O nome do Al-Nassr foi associado à contratação do espanhol Roberto Martínez, atual técnico de Ronaldo na seleção portuguesa, para comandar a equipe na próxima temporada, o que gerou indignação entre a torcida, devido ao fraco desempenho do “Brasil da Europa” na Copa do Mundo de 2026.

O jornalista saudita Abdulaziz Al-Ghayama criticou essa situação em declarações ao programa “No 90”, transmitido pelos canais esportivos sauditas, considerando que Ronaldo é o responsável pela decisão de contratar o técnico espanhol.

Ele explicou: “Ronaldo tem agora 41 anos e está caminhando para completar 42; a ideia de ele controlar o cenário enquanto ainda é jogador é errada”.

E acrescentou: “É verdade que ele estava entusiasmado e conseguiu conquistar o campeonato, mas não pode chegar ao ponto de controlar o clube enquanto ainda joga; se, depois disso, ele passar a deter 15 ou 20% do Al-Nassr e se tornar um tomador de decisões, isso é outra história”.

E concluiu: “Mas ser jogador e, ainda assim, interferir dessa forma na escolha do técnico, isso, na minha opinião, é errado”.

Roberto Martínez foi alvo de críticas severas após a derrota de Portugal, que empatou em 1 a 1 com a República Democrática do Congo na quarta-feira passada, na primeira rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, principalmente por não ter substituído Ronaldo, apesar da queda no desempenho do jogador.