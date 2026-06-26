Em vídeo... Jornalista saudita: Não se classificar para as oitavas de final seria uma catástrofe

Um jornalista saudita considerou que a não classificação da seleção de seu país para as oitavas de final da Copa do Mundo seria uma catástrofe, especialmente após o aumento do número de seleções participantes do torneio para 48.

A seleção saudita enfrenta Cabo Verde, daqui a pouco, no estádio “NRG”, na cidade de Houston, nos Estados Unidos, na terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Poucas horas antes da partida, Khalid Al-Shneif, apresentador do programa “Dourina Ghir” no canal “Al-Saudiya”, disse: “A partir de agora, até o início da partida e durante o jogo, vamos torcer pela seleção saudita para que ela faça história”.

Ele acrescentou: “Não se classificar para as oitavas de final, apesar da participação de 48 seleções, seria um desastre. Esperamos não nos juntar às seleções árabes que já foram eliminadas, como Tunísia, Iraque e Catar, mas sim estar entre os classificados, e somos capazes disso”.

A partida contra Cabo Verde é decisiva para a seleção saudita, que precisa vencer para se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo; um empate ou uma derrota significariam a eliminação do Mundial, ficando em último lugar no grupo.

A seleção saudita ocupa a quarta e última posição do Grupo H, com apenas um ponto, ficando a um ponto atrás de Uruguai e Cabo Verde, enquanto a Espanha lidera com 4 pontos.

Vale lembrar que a seleção saudita só conseguiu passar da fase de grupos da Copa do Mundo uma única vez, em sua primeira participação no torneio, em 1994, antes de ser eliminada precocemente nas cinco edições seguintes.