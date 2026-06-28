Em vídeo: Jordânia é eliminada da Copa do Mundo após derrota por 3 a 0 para a Argentina

O astro argentino Lionel Messi liderou a seleção de seu país à vitória sobre a Jordânia por 3 a 1, na partida que enfrentou as duas equipes na madrugada deste domingo, na cidade de Dallas, nos Estados Unidos, pelo Grupo 10 da Copa do Mundo.

O técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, fez nove alterações na escalação titular que havia conquistado a vitória anterior sobre a Áustria.

Os gols da Argentina foram marcados por Giovanni Lo Celso, Lautaro Martínez e Lionel Messi, que entrou como reserva no segundo tempo, garantindo à seleção argentina uma vitória que serve de aviso à seleção de Cabo Verde, seu próximo adversário nas oitavas de final.

Giovanni Lo Celso abriu o placar para a seleção argentina contra a Jordânia, cuja eliminação do torneio já estava confirmada, aos 19 minutos do primeiro tempo, com uma cobrança de falta direta de forma espetacular, antes que Lautaro Martínez ampliasse a vantagem da equipe com o segundo gol, marcado de pênalti, 12 minutos após o primeiro gol.

O jogador jordaniano Musa Al-Taamari conseguiu diminuir a diferença para a seleção de seu país 10 minutos após o início do segundo tempo, mas Lionel Messi selou a vitória com o terceiro gol, marcado de falta aos 80 minutos, golo que o fez superar o recorde do francês Just Fontaine e do brasileiro Jarzinho de marcar em sete partidas consecutivas em Copas do Mundo.



O primeiro quarto da partida contou com jogadas e atividade notáveis de Lo Celso, e a seleção argentina recebeu a falta que resultou no primeiro gol após o meia do Real Betis ter sofrido uma falta do jogador jordaniano Muhannad Abu Taha.

Lo Celso se preparou para cobrar a falta a 20 metros de distância, chutando com o pé esquerdo para contornar a barreira jordaniana e mandar a bola para o fundo da rede, no canto oposto ao goleiro Yazid Abu Laila, que se deslocou para a esquerda.

Martínez quase dobrou o placar para a Argentina em uma tentativa de curta distância que acertou a trave; quando Leandro Paredes tentou cabecear o rebote, sofreu uma pancada na cabeça do jogador Nizar Al-Rashdan, levando o árbitro István Kovács a marcar pênalti após consultar o VAR.

O atacante da Inter de Milão converteu o pênalti com sucesso, colocando a bola com calma no canto enquanto o goleiro Yazid Abu Laila se lançava na direção errada.

A trave repeliu outra tentativa de Martínez com um chute de longa distância logo no início do segundo tempo, antes que a seleção jordaniana conseguisse marcar seu gol e diminuir a diferença, tornando-se a primeira seleção a balançar as redes do goleiro Emiliano Martínez na Copa do Mundo de 2026.

O gol da Jordânia surgiu depois que Ihsan Haddad aproveitou o espaço pelo lado direito para dar um cruzamento rasteiro preciso que passou pela frente do gol, e o substituto Musa Al-Taamari completou diretamente para o fundo da rede.

Lionel Messi entrou como reserva em meio a uma recepção calorosa e gritos da torcida presente aos 60 minutos de jogo, conseguindo inscrever seu nome na lista de artilheiros nos minutos finais da partida.

O craque do Inter de Miami sofreu uma falta a 25 metros da trave, levantou-se sozinho e cobrou a falta direta de uma posição central, chutando rasteiro. O goleiro Yazid Abu Laila calculou mal a trajetória da bola, que passou pela barreira e entrou no gol.