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imago-sport-1080560543.jpgZUMA Press Wire
Ahmed Mansy

Traduzido por

Em vídeo: joia do Al-Ittihad impede Houssem Aouar de entrar para a história

Al-Ittihad x Al-Kholood
Al-Ittihad
Al-Kholood
Campeonato Saudita
H. Aouar
H. Al-Shanqiti
Arábia Saudita
Argélia

O astro argelino desperdiçou uma oportunidade histórica

A joia do Al-Ittihad, o meia Houssem Aouar, foi impedida de entrar para a história do clube saudita pela porta da frente.

O Al-Ittihad recebeu o Al-Khaleej, neste sábado, no estádio Al-Inma, em Jidá, pela primeira rodada da Liga Roshn Saudita.

O Al-Ittihad teve um pênalti a seu favor, cobrado por Houssem Aouar aos 32 minutos de jogo, mas Hamed Al-Shanqiti, goleiro do Al-Khaleej, defendeu com maestria.

Com isso, Houssem Aouar se tornou o primeiro jogador a desperdiçar um pênalti na atual temporada da Liga Roshn, depois que as cinco penalidades marcadas nas partidas anteriores foram convertidas.

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Al-Shanqiti, emprestado pelo Al-Ittihad ao Al-Khaleej, impediu o companheiro argelino de entrar para a história, já que ele se tornaria o segundo jogador a marcar em pelo menos duas partidas de abertura do Al-Ittihad na liga saudita na era do profissionalismo.

Aouar marcou o gol de abertura do Al-Ittihad na temporada 2024-2025 da liga saudita, antes de ser impedido por seu companheiro do Al-Ittihad de repetir o feito na atual temporada.

Vale lembrar que Fahad Al-Muwallad, lenda do Al-Ittihad, é o único jogador a marcar em mais de uma partida de abertura do clube na Liga Roshn, desde o início da era do profissionalismo, na temporada 2008-2009.

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