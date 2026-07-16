Em vídeo: jogada polêmica da partida entre Argentina e Inglaterra agita a Copa do Mundo... e causa alvoroço mundial

Em uma noite agitada, em que a política se misturou ao futebol e as lágrimas se misturaram às comemorações, uma cena tranquila e silenciosa roubou toda a atenção; e seu protagonista não foi Lionel Messi nem qualquer uma das estrelas da Argentina, mas sim o homem que apitou uma das partidas mais delicadas da Copa do Mundo.

O árbitro americano de origem marroquina, Ismail Al-Fath, chamou ampla atenção após o apito final da semifinal da Copa do Mundo de 2026 entre a Argentina e a Inglaterra, ao expressar sua gratidão de uma forma comovente que abalou as redes sociais.

Poucos instantes após a confirmação da vitória da Argentina por 2 a 1 e sua classificação para a final da Copa do Mundo contra a Espanha, enquanto os jogadores de ambas as equipes se dividiam entre comemorações e desânimo, o árbitro Elfat foi visto ajoelhado no gramado, com a cabeça apoiada na grama em sinal de gratidão e agradecimento a Deus, antes de se levantar rapidamente para cumprimentar seus assistentes e apertar a mão dos jogadores das duas seleções, em uma cena humana rara em confrontos tão importantes.

Esse momento após a partida tornou-se uma das imagens mais compartilhadas do torneio até agora, destacando a importância emocional e espiritual dessa ocasião para o experiente árbitro, que conduziu a partida com grande firmeza, apesar de sua sensibilidade histórica.

A partida entre Argentina e Inglaterra foi a quarta apitada por Al-Fateh na Copa do Mundo de 2026. No início do torneio, ele apitou as partidas da fase de grupos entre Holanda e Japão, e Espanha e Uruguai, antes de comandar o confronto entre Brasil e Noruega nas oitavas de final, consolidando sua posição como um dos árbitros de maior destaque e com maior presença no torneio.