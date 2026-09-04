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Ipswich Town v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Em vídeo: Isak de 2026 iguala o fantasma de 2025!

Ipswich x Liverpool
Ipswich
Liverpool
Premier League
A. Isak
England
Suécia

O carrasco sueco voltou ao seu antigo brilho

Alexander Isak marcou dois gols cedo para dar ao Liverpool a vitória sobre o anfitrião Ipswich Town (2 a 0), na noite de sexta-feira, no estádio Portman Road, pela terceira rodada da Premier League inglesa.

O astro sueco anotou os dois gols no intervalo de 3 minutos (aos 6 e aos 9), após duas assistências do internacional holandês Cody Gakpo.

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Com esse doblete, Isak chegou ao seu terceiro gol na Premier League nesta temporada, igualando tudo o que marcou na mesma competição ao longo da temporada passada, que testemunhou uma queda em seu rendimento, além de ter sofrido uma lesão grave que o afastou dos gramados por um longo período.

O ex-astro do Newcastle havia marcado um gol na segunda rodada do campeonato atual, durante o empate (2 a 2) com o Nottingham Forest.

Isak juntou-se ao Liverpool no verão de 2025, vindo do Newcastle United, depois de ter marcado 54 gols em 86 partidas na Premier League inglesa com os Magpies.

O confronto contra o Ipswich não era novidade para Isak, já que o atacante sueco já havia marcado 4 gols contra a mesma equipe, em duas partidas da Premier League durante a temporada 2024-25, quando era jogador do Newcastle, entre eles um hat-trick no estádio Portman Road.

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