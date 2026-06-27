Em vídeo: Inglaterra agrava a derrota do Panamá... e cruza o caminho do Brasil

A seleção da Inglaterra encerrou a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 na liderança do Grupo 12, após vencer por 2 a 0 o Panamá na noite de sábado.
Marcus Rashford quase marcou antes do fim do primeiro tempo, mas seu chute passou rente à trave esquerda.
A seleção inglesa intensificou seus ataques diante da sólida defesa panamenha, e Jude Bellingham conseguiu abrir o placar para os Três Leões aos 62 minutos.
Cinco minutos depois, a seleção inglesa ampliou a vantagem com o segundo gol, marcado por Harry Kane de cabeça.
A Inglaterra chegou a 7 pontos e assumiu a liderança do Grupo 12, enquanto o Panamá permaneceu sem pontos na última posição do grupo.
A seleção inglesa garantiu sua vaga nas oitavas de final, ao lado da Croácia, que venceu Gana por 2 a 1 e ficou em segundo lugar com 6 pontos.
Com essa liderança, a seleção inglesa se afastou do caminho da Espanha, mas acabou no caminho do Brasil.
Caso os ingleses consigam passar pelas oitavas e pelas quartas de final, eles enfrentarão a seleção brasileira, caso esta vença o Japão nas oitavas e, em seguida, derrote o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega.