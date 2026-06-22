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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Em vídeo: Ibrahim Hassan descreve Hossam Hassan com uma única palavra

Nova Zelândia x Egito
Nova Zelândia
Egito
Copa do Mundo
H. Hassan
Nova Zelândia
Egito

Ibrahim Hassan, diretor da seleção egípcia, descreveu seu irmão, Hossam Hassan, técnico dos Faraós, com uma única palavra, após a emocionante vitória sobre a Nova Zelândia.

A seleção egípcia conseguiu reverter o placar desfavorável contra a Nova Zelândia e conquistar uma vitória valiosa por 3 a 1 na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, na madrugada desta segunda-feira.

Hossam Hassan conseguiu liderar a seleção de seu país à conquista de sua primeira vitória na história das fases finais da Copa do Mundo, elevando sua pontuação para 4 pontos na liderança do Grupo 7.

O repórter do site “Yalla Kora” pediu a Ibrahim Hassan que avaliasse seu irmão Hossam, após a vitória dos Faraós sobre a Nova Zelândia.

Ibrahim Hassan respondeu com uma única palavra: “Gênio”.

Copa do Mundo
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Nova Zelândia
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Egito
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República Islâmica do Irã
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A seleção egípcia enfrentará a seleção iraniana na manhã do próximo sábado, na última partida da fase de grupos.

A seleção iraniana tem dois pontos, o mesmo saldo da Bélgica, enquanto a Nova Zelândia ocupa a última posição do grupo, com apenas um ponto.

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