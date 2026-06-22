Em vídeo: Ibrahim Hassan descreve Hossam Hassan com uma única palavra

Ibrahim Hassan, diretor da seleção egípcia, descreveu seu irmão, Hossam Hassan, técnico dos Faraós, com uma única palavra, após a emocionante vitória sobre a Nova Zelândia.
A seleção egípcia conseguiu reverter o placar desfavorável contra a Nova Zelândia e conquistar uma vitória valiosa por 3 a 1 na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, na madrugada desta segunda-feira.
Hossam Hassan conseguiu liderar a seleção de seu país à conquista de sua primeira vitória na história das fases finais da Copa do Mundo, elevando sua pontuação para 4 pontos na liderança do Grupo 7.
O repórter do site “Yalla Kora” pediu a Ibrahim Hassan que avaliasse seu irmão Hossam, após a vitória dos Faraós sobre a Nova Zelândia.
Ibrahim Hassan respondeu com uma única palavra: “Gênio”.
A seleção egípcia enfrentará a seleção iraniana na manhã do próximo sábado, na última partida da fase de grupos.
A seleção iraniana tem dois pontos, o mesmo saldo da Bélgica, enquanto a Nova Zelândia ocupa a última posição do grupo, com apenas um ponto.