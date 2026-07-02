Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore

Traduzido por

Em vídeo... Hossam Hassan surpreende o Marrocos: “Prevejo a classificação do ‘temível’ Canadá”

Canadá x Marrocos
Canadá
Marrocos
Copa do Mundo
Canadá
Marrocos
Egito

Hossam Hassan, ex-jogador da seleção egípcia, previu que o Canadá se classificaria para as quartas de final da Copa do Mundo, derrotando o Marrocos.

Hossam disse, durante sua participação no programa ON TARGET, do canal ON Sport: “Espero que o Marrocos se classifique, mas o Canadá é uma seleção muito forte”.

Ele acrescentou: “A seleção canadense é extremamente assustadora, e ninguém ainda percebeu isso nesta Copa do Mundo”.

E continuou: “É claro que a seleção canadense vai ter dificuldades contra o Marrocos, mas a partida não será nada fácil”.

Ele destacou: “A seleção marroquina superou o medo de disputar grandes partidas, graças à qualidade de seus jogadores que atuam na Europa”.

Copa do Mundo
Canadá crest
Canadá
CAN
Marrocos crest
Marrocos
MAR

Ele destacou: “Também prevejo que o Brasil se classifique às custas da Noruega, assim como prevejo que a Suíça se classifique às custas da Argélia”.

E concluiu: “A seleção da França é, para mim, a principal favorita ao título da Copa do Mundo”.

Publicidade