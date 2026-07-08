Em vídeo: Hossam Hassan se irrita com Scaloni... O que aconteceu no corredor que leva aos vestiários?

Os momentos após a partida entre Egito e Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 não transcorreram em tranquilidade, já que os corredores do estádio foram palco de tensões, tendo como protagonista Hossam Hassan, técnico dos Faraós, que se envolveu em discussões acaloradas após a derrota.

A seleção egípcia esteve perto de derrotar a Argentina, tendo liderado por dois gols a zero até os 78 minutos da partida, disputada na noite de ontem, terça-feira, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos.

No entanto, o atual campeão conseguiu uma emocionante virada e garantiu a vaga com o placar de 3 a 2, enfrentando agora a Suíça, que se classificou posteriormente ao derrotar a Colômbia.

Hassan parecia exaltado após o apito final, tendo dirigido críticas aos jogadores da Argentina, ao árbitro e à Federação Internacional de Futebol (FIFA) em mais de uma ocasião.

Os momentos em que deixava o campo se transformaram em uma cena caótica, com Hossam Hassan demonstrando grande raiva enquanto se dirigia aos vestiários acompanhado de seu irmão e dos membros da comissão técnica.

As câmeras captaram as reações agitadas do técnico egípcio, depois que ele entrou em confronto com alguns membros da segurança, além de se aproximar furiosamente de um dos fotógrafos, antes de responder a um torcedor argentino que ergueu a bandeira do Estado sionista nas arquibancadas, apontando para o emblema de sua camisa, que exibia a bandeira egípcia, em linha com suas conhecidas posições de apoio à causa palestina.

Mas a maior polêmica surgiu após a divulgação de um vídeo na plataforma “X”, que mostra novos desdobramentos no caminho para os vestiários, depois que parecia que a tensão havia se estendido a um possível confronto entre Hossam Hassan e o técnico da Argentina, Lionel Scaloni.

De acordo com o vídeo, Scaloni aparece caminhando sozinho em direção aos vestiários, como de costume após o término das partidas, antes de ser forçado a se intrometer no meio da aglomeração que se formava no corredor.

Ao passar, ele afastou Ibrahim Hassan, que estava agitado, antes que Hossam Hassan se voltasse para ele, quando já estava a poucos passos de distância.

Pareceu que Hassan mudou rapidamente o alvo de sua raiva, dirigindo-se a Scaloni e dirigindo-lhe palavras iradas, antes de seguir atrás dele por alguns instantes em meio a gritos e protestos dos presentes.

O vídeo não revelou todos os detalhes da situação, já que a gravação foi interrompida no momento em que parecia que os dois poderiam se confrontar diretamente.

Apesar disso, Scaloni e Hossam Hassan apareceram posteriormente diante da mídia sem qualquer sinal de que a situação tivesse se agravado, o que indica que o incidente não passou de um momento de tensão e nervosismo.