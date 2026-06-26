Em vídeo: Hat-trick histórico coloca Dembélé ao lado de Fontaine e Mbappé no clube dos grandes

A máquina de gols dos “Galo” voltou a funcionar a todo vapor na Copa do Mundo de 2026, e com ela Ousmane Dembélé voltou a balançar as redes em um momento decisivo, durante o confronto contra a Noruega na terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

O ponta do Paris Saint-Germain não se contentou em quebrar um jejum de quatro anos, mas entrou para a história da França na Copa do Mundo com grande estilo como o jogador mais rápido a marcar dois gols, enquanto Kylian Mbappé reavivou uma lembrança de sete anos atrás com um passe decisivo e raro.

Além disso, ele conseguiu marcar um “hat-trick” aos 30 minutos, tornando-se o terceiro jogador francês a marcar três gols em uma partida da Copa do Mundo, depois de Just Fontaine contra o Paraguai em 8 de junho de 1958 e contra a Alemanha em 28 de junho de 1958 (4 gols), e, em seguida, Kylian Mbappé contra a Argentina em 18 de dezembro de 2022.

A rede francesa de estatísticas de futebol “Stats Foot” informou que Ousmane Dembélé marcou o primeiro gol da França pela segunda vez em sua carreira internacional, após seu gol de abertura contra o Cazaquistão em 28 de março de 2021.

É importante destacar que Dembélé não havia conseguido marcar em duas partidas consecutivas com os “Galo”, desde o período entre março e junho de 2021, quando marcou dois gols, voltando agora a quebrar o jejum após um longo período sem marcar.

A maior conquista de Dembélé foi quebrar um recorde histórico, tornando-se o jogador mais rápido da história da França a marcar dois gols em uma Copa do Mundo, apenas 20 minutos após o início da partida.

O recorde reflete a eficácia ofensiva do veloz ponta e o coloca no topo dos recordes de todos os tempos da seleção dos “Galos”.

A ironia é que o passe decisivo veio dos pés de Kylian Mbappé, que deu uma assistência para Dembélé pela seleção francesa pela segunda vez apenas em toda a história da dupla.

A primeira vez foi há muito tempo, mais precisamente contra a Inglaterra, em 13 de junho de 2017. A dupla de “parisienses” voltou a brilhar no momento ideal, proporcionando a Deschamps opções ofensivas adicionais nas fases eliminatórias.

A conquista coletiva não se limitou a Dembélé e Mbappé: a França marcou pelo menos dois gols em sete partidas consecutivas na Copa do Mundo pela segunda vez apenas em sua história.

A primeira vez remonta à era de ouro entre junho de 1945 e junho de 1958. A geração de 2026 agora iguala o recorde das lendas e confirma que o poder ofensivo dos “Galo” se tornou uma arma temível que ameaça qualquer adversário no caminho pelo título.