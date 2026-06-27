Em vídeo... Hakimi: O Marrocos vai enlouquecer se conquistar a Copa do Mundo

O astro marroquino Achraf Hakimi afirmou que seu país entrará em estado de euforia caso os Leões do Atlas conquistem a Copa do Mundo.

O Marrocos se prepara para enfrentar a Holanda nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, sabendo-se que a seleção dos Leões do Atlas alcançou, na última edição no Catar, um feito árabe e africano sem precedentes ao conquistar o quarto lugar.

Hakimi acrescentou ao programa “ABtalks”, apresentado por Anas Boukash no YouTube: “Conquistar a Copa do Mundo seria o maior sucesso que eu poderia alcançar”.

E continuou: “O que significa para nós ganhar a Copa do Mundo? Não há palavras. Acredito que somos capazes disso, mas sabemos que precisamos nos concentrar em cada partida”.

E enfatizou: “As coisas serão 100% difíceis, mas daremos o nosso melhor para chegar o mais longe possível. E por que não? Talvez um dia ganhemos a Copa do Mundo”.

Ele destacou: “Isso seria incrível. Seria a primeira vez na história de uma seleção africana e também na história do Marrocos; por isso, acredito que o país ficaria em delírio de alegria”.

E concluiu: “Eu realmente gostaria de ver isso um dia (risos). Além disso, seria algo muito especial para mim, como capitão, levantar a taça; seria algo excepcional”.