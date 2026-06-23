Em vídeo... Haaland e seus companheiros agitam a Copa do Mundo com a icônica comemoração viking

Em uma noite inesquecível do Mundial de 2026, a seleção da Noruega fez mais do que apenas vencer o Senegal na segunda rodada da fase de grupos: ela deu um show histórico fora do campo, chamando a atenção com o que milhões descreveram como “a mais bela comemoração da história da Copa do Mundo”.

Assim que o árbitro apitou o fim da partida, anunciando a vitória da Noruega, os jogadores da seleção se alinharam no meio do campo, liderados por Erling Haaland e Martin Ødegaard... Então começou o ritual: batidas ritmadas no peito e gritos de guerra coletivos que abalaram as arquibancadas, em uma cena que reproduzia exatamente o que os guerreiros vikings faziam séculos atrás.

A história do grito lendário

A comemoração não é aleatória; os historiadores contam que os guerreiros vikings, durante suas incursões marítimas, ficavam em pé em seus barcos de madeira e lançavam esses gritos estrondosos para semear o terror nos corações de seus inimigos e elevar o ânimo dos combatentes antes de desembarcarem na praia.

Os noruegueses reviveram essa tradição: o mesmo ritmo, a mesma força, o mesmo olhar... Os jogadores se transformaram em guerreiros, o estádio em campo de batalha e a torcida em testemunhas de um momento que nos leva mil anos de volta no tempo.

O mundo aplaude os vikings

Os vídeos da comemoração se espalharam como fogo na palha. Milhões de visualizações em poucas horas e comentários de todas as partes do mundo descrevendo-a como “a comemoração icônica da Copa do Mundo”; até mesmo a torcida do Senegal, apesar da amargura da derrota, aplaudiu a cena grandiosa.

Chegou até a acontecer que o técnico da Noruega disse após a partida: “Queríamos mostrar nosso espírito. Somos descendentes dos vikings e, hoje, lutamos como eles. Esta vitória é nossa, e a comemoração é em homenagem à nossa história”.